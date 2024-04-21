غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة المطاعم السياحية

أنهت لجنة تلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، رئيس اللجنة اليوم الأحد، أعمالها لتلقى الطلبات من المرشحين خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل الجارى،

وأعلن الناظر، الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بقبول طلبات المرشحين وفقاً للمواعيد المحددة من قبل إتحاد الغرف السياحية، مضيفا، أن اللجنة باشرت أعمالها خلال هذه الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً .

وأكد رئيس اللجنة، إغلاق الباب وإنتهاء قبول طلبات الترشح سواء لعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الغرفة بالإتحاد مع إنتهاء يوم عمل الأحد الموافق 21 أبريل الجارى.

وأشار الناظر، إلى أن الأسماء التى تقدمت بطلبات ترشحها سيتم إعلانها بشكل رسمي من قبل الإتحاد المصرى للغرف السياحية خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجارى ، وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة من الإتحاد.

وأوضح رئيس اللجنة، أن قرار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024، قد نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبى الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، 19 عضواً، وأن التمثيل الفئوى لإنتخابات عضوية مجلس الإدارة، والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024، قد حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس وفقاً للتمثيل التالى، عضوان للمنشآت الخمس نجوم، وعضوان للأربع نجوم، ثم 3 أعضاء للمنشآت من نجمة وحتى 3 نجوم، وعضو واحد لكل عربات الأكل السريع والحلوى.

ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العمومية غير العادية والمقرر إقامتها يوم 22 مايو المقبل، إجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الإتحاد إعتباراً من الساعة العاشرة وحتى الرابعة بعد العصر.

يذكر أن الغرفة، قد شكلت لجنة لنلقى وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبى الغرفة بالإتحاد العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة أحمد الناظر، المدير التنفيذي للغرفة، وعضوية كل من مديحة عبد العزيز، المدير المالى، وتامر عبد الله، مسئول مركز تكنولوجيا المعلومات.