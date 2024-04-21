ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غرائب وطرائف الكرة المصرية.. إنبي والأهلي يحتفلان بالتتويج بدوري الجمهورية للشباب "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حالة من الجدل الكبير أثيرت عقب نهاية مباراة الأهلي وإنبي، في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج باللقب عقب نهاية المباراة، في واقعة غريبة بسبب عدم وجود لائحة واضحة.
وحقق فريق إنبي مواليد 2003 الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الفريق البترولي بختام منافسات بطولة دوري الجمهورية.
ووصل فريق إنبي إلى النقطة 62 على قمة ترتيب دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بالتساوي مع الأهلي صاحب نفس العدد من النقاط، حيث تساوى الفريقان في النقاط، بعد نهاية الجولات التسع في المرحلة النهائية لدوري جمهورية الشباب.
وعقب نهاية المباراة ورغم الخسارة، احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري على أرضية الملعب خاصة بعد التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الأحمر، والأمر نفسه بالنسبة للاعبي إنبي في واقعة غريبة جدا أثارت جدلا كبيرا.
وتمسك لاعبو إنبي بأحقيتهم في الاحتفال بلقب دوري 2003، بسبب تقدم الفريق البترولي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على نقاط مباراة المصري في البطولة نفسها.
وكشف مسئولو نادي إنبي أن مباراة الفريق أمام المصري شهدت مخالفة للوائح بعد إشراك الفريق البورسعيدي، لاعب مواليد 1997 في المباراة، حيث اتهم النادي البترولي نظيره البورسعيدي، بالتزوير في المباراة.
وأكد مسؤولو نادي إنبي، أن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن، على الاحتجاج.
 

مباراة الأهلي وإنبي طولة دوري الجمهورية فريق إنبى مواليد 2003 ترتيب دوري الجمهورية للشباب