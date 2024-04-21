غرائب وطرائف الكرة المصرية.. إنبي والأهلي يحتفلان بالتتويج بدوري الجمهورية للشباب "صور"

حالة من الجدل الكبير أثيرت عقب نهاية مباراة الأهلي وإنبي، في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج باللقب عقب نهاية المباراة، في واقعة غريبة بسبب عدم وجود لائحة واضحة.

وحقق فريق إنبي مواليد 2003 الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الفريق البترولي بختام منافسات بطولة دوري الجمهورية.

ووصل فريق إنبي إلى النقطة 62 على قمة ترتيب دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بالتساوي مع الأهلي صاحب نفس العدد من النقاط، حيث تساوى الفريقان في النقاط، بعد نهاية الجولات التسع في المرحلة النهائية لدوري جمهورية الشباب.

وعقب نهاية المباراة ورغم الخسارة، احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري على أرضية الملعب خاصة بعد التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الأحمر، والأمر نفسه بالنسبة للاعبي إنبي في واقعة غريبة جدا أثارت جدلا كبيرا.

وتمسك لاعبو إنبي بأحقيتهم في الاحتفال بلقب دوري 2003، بسبب تقدم الفريق البترولي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على نقاط مباراة المصري في البطولة نفسها.

وكشف مسئولو نادي إنبي أن مباراة الفريق أمام المصري شهدت مخالفة للوائح بعد إشراك الفريق البورسعيدي، لاعب مواليد 1997 في المباراة، حيث اتهم النادي البترولي نظيره البورسعيدي، بالتزوير في المباراة.

وأكد مسؤولو نادي إنبي، أن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن، على الاحتجاج.

