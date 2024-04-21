ترشيحات شركة جدران العقارية لأفضل قري الساحل الشمالي

الأحد 21/أبريل/2024 - 05:23 م

تهدف شركة جدران العقارية إلى تحقيق التميز والابتكار في عالم العقارات، حيث تعتبر رائدة في مجال الاستشارات العقارية. من خلال سنوات من الخبرة والتفاني، أصبحت شركة جدران العقارية رمزًا للجودة والموثوقية في تقديم الخدمات العقارية على أعلى مستوى من الاحترافية.

تتسم شركتنا بروح الابتكار والتحدي، حيث نسعى دائمًا لتقديم الحلول الإبداعية والمتطورة لعملائنا. نحن نضع العميل في مقدمة اهتماماتنا، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم بأعلى مستويات الجودة.

بفضل فريق العمل المتميز الذي نتمتع به والذي يمتلك خبرة واسعة في عالم العقارات، نحن على استعداد لتقديم الخدمات الشاملة التي تضمن نجاح مشاريع عملائنا وتحقيق أهدافهم بكل نجاح وازدهار وفي هذا المقال سوف نتعرف على افضل قري الساحل الشمالي.

مشروع سمر راس الحكمة من الاهلي صبور

قرية سمر راس الحكمة الساحل الشمالي Summer North Coast قرية ساحلية فريدة تزهر على ضفاف البحر المتوسط، ثمرة تعاون مثمر بين شركة الأهلي صبور العقارية وشركة مون فيو، لتصبح جوهرة ساحلية تلبي احتياجات عشاق الرفاهية والاستجمام ولذلك تقع مشروع summer في موقع استراتيجي في الساحل الشمالي، مما يجعلها على مقربة من أهم المعالم، وتوفر مجموعة فاخرة من الشاليهات والفلل بتصميمات معمارية أوروبية فائقة الجودة، تنفذ على يد نخبة من أفضل المصممين والمعماريين،حرصت ايضا شركة الأهلي صبور العقارية على توفير مساحات متنوعة تناسب مختلف احتياجات العملاء، مع تسهيلات في برامج الأسعار التي تلبي المميزات الفريدة للمشروع.

قرية هاسيندا ويست الساحل الشمالي

تتحدّى شركة بالم هيلز التقاليد في عالم العقارات من خلال إطلاق مشروعها العملاق، هاسيندا ويست الساحل الشمالي، الذي يعد أحد أبرز مشاريعها في هذه المنطقة الجميلة. تتميز هذه القرية السياحية بجمالها الطبيعي الخلّاب والهدوء الذي يسري في جوانبها، مما يجعلها المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.

تُعدّ هاسيندا ويست من بين أجمل القرى السياحية في مصر، حيث تتيح لك الفرصة لقضاء عطلتك الصيفية بأسعار معقولة دون المساس بالرفاهية والخصوصية. تُقدم القرية مجموعة واسعة من الخدمات الترفيهية، بما في ذلك مياه البحر النقية والمساحات الخضراء الشاسعة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات والمستثمرين على حد سواء.

إذا كنت تبحث عن الاستثمار الناجح والاستمتاع بالمتعة والرفاهية في الوقت نفسه، فإن تملك وحدة في هاسيندا ويست الساحل الشمالي هو الخيار الأمثل. تُقدّم الشركة تسهيلات في الدفع بأسعار متفاوتة تناسب جميع الميزانيات، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع المتميزة لضمان رضا العملاء وتوفير الراحة والاطمئنان.

موقع قرية هاسيندا ويست

تتمتع قرية هاسيندا ويست الساحل الشمالي بموقع استراتيجي مثالي على طريق اسكندرية مطروح في الكيلو 200، وتبعد بضعة كيلومترات فقط عن طريق القاهرة، مما يجعل وصولك إليها سهلًا ومريحًا.

تقع القرية أيضًا بالقرب من قرية هاسيندا وايت الساحل الشمالي، مسافة تبلغ 65 كيلومتر فقط، مما يتيح للسكان الاستمتاع بأفضل ما تقدمه المنطقة من خدمات ومرافق.

موقع هاسيندا ويست لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة لاختيار دقيق ورعاية ممنهجة من قِبل شركة بالم هيلز. فهي تتمتع بشاطئ خلاب وهادئ، بالإضافة إلى قربها من أفضل الأسواق الساحلية، مما يمنحها مركزية استثنائية.

تمثل قرية هاسيندا ويست جاذبية كبيرة للعملاء بفضل موقعها المميز، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمتعة والراحة والرفاهية دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة من العاصمة، مما يجعلها الخيار المثالي للباحثين عن الاستجمام والترفيه على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

خدمات قرية هاسيندا ويست

شواطئ خاصة ومناطق للسباحة.

نوادي صحية ومراكز للياقة البدنية.

مطاعم ومقاهي على الشاطئ.

مراكز تجارية ومحلات للتسوق.

مدارس وروض أطفال.

خدمات أمنية وحراسة على مدار الساعة.

مناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية والرياضية.

مساحات خضراء وحدائق عامة.

مرافق للشواء والتجمعات الاجتماعية.

نقل داخلي متوفر بشكل منتظم داخل القرية.

اسعار وانظمة سداد هاسيندا ويست بالم هيلز

تعتبر قرية هاسيندا ويست الساحل الشمالي من المشاريع العقارية الرائدة التي تتيح للعملاء فرصة الاستثمار في منازلهم الفاخرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تتفاوت الأسعار حسب نوع الوحدة ومساحتها، حيث تبدأ الأسعار من 16،000،000 جنيه مصري.

لتسهيل العملية الشرائية، تقدم قرية هاسيندا ويست خيارات سداد مرنة وميسرة. يتم دفع 10% مقدم من سعر الوحدة، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على مدى فترة تصل إلى 8 سنوات بدون فوائد. هذا النظام المرن يساعد العملاء على تحقيق أحلامهم في امتلاك منزلهم على الساحل بطريقة مريحة وميسرة.

قرية سيلفر ساندس الساحل الشمالي

قرية سيلفر ساندس الساحل الشمالي هي تجسيد للتميز والفخامة، فهي تأتيك من واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، شركة أورا للتطوير العقاري. يتميز هذا المشروع بتقديم خدمات استثنائية وتصميمات رائعة تجعل منه وجهة فريدة لكل من يتطلع لاستثماره في الساحل الشمالي.

تقدم الشركة المطورة مجموعة متنوعة من الوحدات داخل قرية سيلفر ساندس لتلبية احتياجات مختلف العملاء والمستثمرين. تتميز هذه الوحدات بتصميمات فريدة ومساحات متنوعة، وتضم القرية العديد من الخدمات المميزة بالإضافة إلى المساحات الخضراء الشاسعة والتصميمات العصرية للمباني العقارية.

تعتبر قرية سيلفر ساندس واحدة من أهم الوجهات السياحية في الساحل الشمالي، حيث تحظى بموقع استراتيجي مثالي ومرافق رائعة. إذا كنت تبحث عن تجربة فريدة واستثمار مميز في عقارات الساحل الشمالي، فإن قرية سيلفر ساندس هي الخيار الأمثل لك.

موقع قرية سيلفر ساندس اورا

منتجع سيلفر ساندس الساحل الشمالي يتمتع بموقع استراتيجي مميز على طريق الإسكندرية مطروح، حيث يقع على الكيلو 222 في منطقة مرموقة تشتهر بالجمال الطبيعي والرقيبين مثل ألماظة وسيدي حنيش. تتميز هذه المنطقة بإطلالتها الساحرة على البحر والشواطئ الرملية الخلابة، ويتوفر فيها الوصول السهل إلى العديد من المعالم الحيوية والمناطق السياحية المشهورة.

الأماكن القريبة من سيلفر ساندس الساحل الشمالي:

مدينة العلمين الجديدة: تبعد حوالي 137 كيلو متر أو ما يعادل 30 دقيقة بالسيارة، وتعتبر أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.

ألماظة وسيدي حنيش: تبعد حوالي 25 دقيقة عن كل منطقة، وتتميز بجمالها الطبيعي وتوفرها للمزيد من الخدمات والمرافق.

مطار العلمين الدولي: يبعد حوالي 202 كيلو متر عن المنتجع.

سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة: تقع بالقرب من المنتجع وتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية.

مدينة القاهرة: تبعد مسافة 370 كيلو متر، مما يجعل الوصول إليها سهلًا ومريحًا.

طريق فوكا: يقع على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة من القرية، مما يوفر إمكانية الوصول السريع إلى هذا الطريق الرئيسي.

منتجعات أخرى: يتمتع سيلفر ساندس بالقرب من العديد من المنتجعات الأخرى مثل قرية ماونتن فيو ومراسي وسيزر سوديك وسوان ليك.

هاسيندا باي ولافيستا باي ايست وزويا غزالة باي: تبعد عنها مسافة 137 كيلو متر، 167 كيلو متر، و144 كيلو متر على التوالي.

خدمات قرية اورا الساحل الشمالي

الأمن والسلامة: توفير نظام أمني متطور على مدار الساعة لضمان سلامة سكان القرية وممتلكاتهم.

البنية التحتية: توفير بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمواصفات عالية الجودة.

المساحات الخضراء: توفير مناطق خضراء واسعة ومتنوعة تعزز من جمالية المنطقة وتوفر بيئة مريحة للتجول والاسترخاء.

المرافق الرياضية والترفيهية: توفير مرافق للرياضات المختلفة مثل ملاعب التنس وملاعب كرة القدم وصالات الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى مناطق للشواء والتنزه.

المطاعم والمقاهي: توفير مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم مأكولات شهية ومشروبات منعشة، مما يوفر للسكان والزوار تجربة تناول طعام مميزة.

الخدمات التجارية: توفير مراكز تجارية ومحلات بيع بالتجزئة لتلبية احتياجات السكان اليومية، بما في ذلك البقالة والصيدلية والمحلات الأخرى.

الشواطئ الرملية: وجود شواطئ رملية نظيفة وجميلة توفر فرصة للسباحة والاستمتاع بالشمس والبحر.

الخدمات الصحية: توفير مرافق صحية عالية الجودة مثل المستشفيات والعيادات الطبية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان.

اسعار وانظمة سداد سيلفر ساندس الساحل

تعتبر أسعار الوحدات في منتجع سيلفر ساندس الساحل الشمالي متنوعة وتبدأ من 18،000،000 جنيه مصري. يُمكن للعملاء الاستفادة من خطط السداد المرنة التي توفرها الشركة المطورة، حيث يمكن للعميل دفع مبلغ مقدم يبلغ 10% من ثمن الوحدة، ثم يتم سداد المبلغ المتبقي على فترة تمتد حتى 6 سنوات، مما يتيح للعملاء الاستفادة من السكن الفوري مع الاستمتاع بالتسهيلات في السداد وتخفيف الضغط المالي. هذه الخطط المرنة تسهل على العملاء تحقيق حلم الاستثمار في منتجع سيلفر ساندس وتمتلك وحدة سكنية في واحدة من أجمل الوجهات السياحية في الساحل الشمالي لمصر.