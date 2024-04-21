توقعات بنمو الاقتصاد الإفريقي لعام 2024

توقع التقرير الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الاقتصاد الإفريقي سيشهد نموا في العالم الجاري بنسبة 3% بزيادة طفيفة عن عام 2023 والذي شهد نسبة نمو 2.9 %، وأرجع التقرير أن ضعف النمو هذا العام يعود للصراعات والحروب التي تشهدها دول القارة، مع التأثيرات المناخية التي انعكس صداها على النمو الاقتصادي، وكانت مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا من الدول التي شهدت أفضل أداء اقتصادي هذا العام.

ورصد التقرير أن الاقتصاد العالمي اعتمد هذا العام على الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا هذا العام.

وأوضح التقرير هناك اتجاه يثير القلق لعدم المساواة لوجود فجوة في الأجور، وعدم المساواة في سوق العمل بين البلدان المتقدمة والنامية، ويحصل أصحاب العمل على أكبر استفادة من النمو الاقتصادي مما يُعني زيادة الفجوات في الأجور.

وفي وقت سابق أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن الاقتصادات الإفريقية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في الإمدادات العالمية في حالة الاستفادة من الموارد التي تمتلكها القارة، والعمل على توفير الاحتياجات لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، مع توفير بيئة جيدة للصناعات التكنولوجيا لرفع معدلات الأجور في القارة، كما تحتاج القارة لضخ مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ومواجهة المشكلات التي تواجه تصنيع لوحات الطاقة الشمسية.