مراكز الاقتراع بجزر المالديف تغلق أبوابها تمهيدا لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية

أغلقت مراكز الاقتراع في جزر المالديف أبوابها أمام الناخبين، معلنة انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون "سي جي تي إن" الدولية الصينية، اليوم /الأحد/، أنه سيتم البدء في فرز الأصوات بعد 30 دقيقة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وكان الناخبون في جزر المالديف قد توجهوا، في وقت سابق اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، حيث يحق لنحو 284 ألف شخص التصويت في تلك الانتخابات، فيما من المتوقع إعلان النتائج الأولية في وقت متأخر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

ويتنافس 368 مرشحًا في الانتخابات البرلمانية بجزر المالديف، لشغل 93 مقعدًا في البرلمان، ما يعني زيادة بنحو ستة مقاعد عن البرلمان السابق بعد التعديلات التي تمت لتتناسب مع النمو السكاني.