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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الكونفدرالية الأفريقية.. جون أنطوي يقود هجوم دريمز الغاني أمام الزمالك

جون أنطوي مهاجم فريق
جون أنطوي مهاجم فريق دريمز الغاني
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أعلن عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني ،التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك بعد قليل على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء تشكيل فريق دريمز الغاني كالتالي:
حراسة المرمى: سولومون أجبيسي
خط الدفاع: مكارثي أوفوري - عبدول جاليلو - إريك دانسو بواتينج
خط الوسط: سوليمانا شيويني - جودفريد أتوياهيني - إيمانويل أجيي - ديريك أجيي - عبد العزيز عيسى
خط الهجوم: بواتينج منساه - جون أنطوي.
في المقابل يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مباراة دريمز بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.
خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

جون أنطوي فريق دريمز الغاني مواجهة الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية