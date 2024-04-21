مشاركة متميزة للاعبي كرة السلة الموحدة بالأولمبياد الخاص في الدوري الأفريقي "BAL"

شهدت صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، مشاركة متميزة لأبطال الأولمبياد الخاص المصري من لاعبين ولاعبات كرة السلة، في مباراة استعراضية لمهاراتهم علي هامش الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL والتي جمعتهم مع عدداً من اللاعبين واللاعبات من غير المعاقين.

حضر فعاليات اليوم عمرو محي الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وأمادو جالو، رئيس دوري كرة السلة الافريقي BAL، ومن الاولمبياد الخاص المصري الدكتور محمد الزيدي، مدير الإعلام والعلاقات العامة، والدكتور طارق محسن، مدير فرع القاهرة، ومحمد سرور، مدير مبادرة المدارس والشباب، والدكتور مروان أشرف، مدير مبادرة الرياضات الموحدة، وعدد 50 لاعب ولاعبة و10 مدرب ومدربة في كرة السلة .

من جانبه عبر الطحاوي، عن سعادته بمشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في دوري كرة السلة الأفريقي BAL، ذلك الحدث الكبير التي تشهده مصر خلال تلك الفترة، مشيراً إلي أن تلك المشاركة هي الرابعة علي التوالي وتأتي في آطار الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص المصري واظهار مواهبهم وابداعاتهم المختلفة.

وأضاف نائب مدير الأولمبياد الخاص، أن المشاركة تأتي تحت مظلة الأولمبياد الخاص الدولي، والذي يعقد علاقات قوية طويلة وممتدة مع الشركاء في الاتحادات الرياضية الدولية، من ضمنها الاتحاد الدولي كرة السلة والدوري الامريكي لكرة السلة NBA، والدوري الافريقي لكرة السلة BAL، والشراكات الدائمة مع الاتحادات الرياضية الدولية الأخري.

حيث شهدت فعاليات اليوم استعراضاَ لمواهب لاعبين ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري بين فترات الراحة بين أشواط المباريات الرسمية في الدوري، عقبها إقامة مباراة موحدة مدمجة والتي أتسمت بالحماس الشديد بين لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري في كرة السلة مع نجوم منتخبات كرة السلة السابقين والفنان عمرو وهبه، وقد آختتم اليوم باستعراض مهارات التصويب للاعبين في الاولمبياد الخاص بتشجيع وحضور حسام غالي، نجم كرة القدم السابق وعضو مجلس ادارة النادي الاهلي، والاعلامي إبراهيم فايق.

يذكر أن القاهرة تستضيف الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL خلال الفترة من 19 – 27 إبريل الجاري بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، وتشهد مشاركة عدداً من أندية أفريقيا من ضمنها فريق النادي الأهلي المصري.