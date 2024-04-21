بطريقة بشعة.. مقتل مسنة على يد سباك بمنطقة حدائق القبة

شهدت منطقة حدائق القبة، جريمة بشعة، حيث عُثر على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بشارع الخليج، وعلي الفور أمرت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقى اللواء علاء بشندي، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من العميد علاء خلف الله، رئيس قطاع شمال القاهرة، بتلقي بلاغًا من أهالي منطقة حدائق القبة يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، حيث أمر رجال المباحث بقيادة المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وقد تعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها.

التحريات وضبط المتهم

وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، يعمل سباك ويبلغ من العمر 35 عامًا، وعلي الفور تم ضبطه والتحقيق معه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، بالدخول إلى مسكن الضحية بدافع السرقة، وعندما حاولت مقاومته قام بضربها على رأسها مما أدى إلى وفاتها.

وحررت النيابة العامة محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.