تفاصيل افتتاح معرض "وجوه التعبير" بجاليري زد

افتتح بجاليري آزاد بالزمالك معرض فن تشكيلي تحت عنوان "وجوه التعبير" لمجموعة من الفنانين التشكيليين وهم، إلياس أيوب، إسماعيل الرفاعي، نوار شرتوح، شوقي يوسف.

قالت تقوى صابرين مدير المشروعات بجاليري خولة بالإمارات، هذا المعرض هو نتاج التعاون الثاني بين جاليري خولة بدبي وجاليري آزاد بمصر، بعد معرض أول أقيم في دبي بمشاركة أعمال مصرية.

وأضافت تقوى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز : وجدنا من المهم أن نضيف للمشهد التشكيلي المصري أعمال عدد من الفنانين الصاعدين من بعض الدول العربية، مشيرة إلى مشاركة نوار شرتوح وإسماعيل الرفاعي من سوريا، وإلياس أيوب من لبنان.

وأكملت: أعمال هؤلاء الفنانين تعبر عن تجاربهم وخلفياتهم الثقافية، من خلال سرد قصص شخصية، ويتضمن المعرض تقديم إثنى عشر لوحة فنية.

وتابعت: وجدنا أن تجميع هؤلاء الفنانين في هذا المعرض نظرا لاختلاف أسلوبهم الفني واختلاف مدارسهم الفنية بشكل كبير ومتباين، ورغم ذلك تأتي مشاركتهم بشكل متناغم، نظرا لوحدة الموضوع الذي يجمعهم.

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