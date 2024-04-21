ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

تفاصيل افتتاح معرض "وجوه التعبير" بجاليري زد

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح بجاليري آزاد بالزمالك معرض فن تشكيلي تحت عنوان "وجوه التعبير" لمجموعة من الفنانين التشكيليين وهم، إلياس أيوب، إسماعيل الرفاعي، نوار شرتوح، شوقي يوسف.

قالت تقوى صابرين مدير المشروعات بجاليري خولة بالإمارات، هذا المعرض هو نتاج التعاون الثاني بين جاليري خولة بدبي وجاليري آزاد بمصر، بعد معرض أول أقيم في دبي بمشاركة أعمال مصرية.

وأضافت تقوى في تصريحات خاصة للبوابة نيوز : وجدنا من المهم أن نضيف للمشهد التشكيلي المصري أعمال عدد من الفنانين الصاعدين من بعض الدول العربية، مشيرة إلى مشاركة نوار شرتوح وإسماعيل الرفاعي من سوريا، وإلياس أيوب من لبنان.

وأكملت: أعمال هؤلاء الفنانين تعبر عن تجاربهم وخلفياتهم الثقافية، من خلال سرد قصص شخصية، ويتضمن المعرض تقديم إثنى عشر لوحة فنية.

وتابعت: وجدنا أن تجميع هؤلاء الفنانين في هذا المعرض نظرا لاختلاف أسلوبهم الفني واختلاف مدارسهم الفنية بشكل كبير ومتباين، ورغم ذلك تأتي مشاركتهم بشكل متناغم، نظرا لوحدة الموضوع الذي يجمعهم.

IMG-20240421-WA0025
IMG-20240421-WA0025
IMG-20240421-WA0024
IMG-20240421-WA0024
IMG-20240421-WA0023
IMG-20240421-WA0023
IMG-20240421-WA0030
IMG-20240421-WA0030
وجوه التعبير معرض وجوه التعبير جاليري خولة جاليري أزاد