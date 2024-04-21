حار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الإثنين ، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة علي جنوب البلاد ودافىء على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، على كافة الأنحاء.

كما يشهد الاثنين نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من أقصي غرب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغري 24 درجة .