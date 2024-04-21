صور.. جامعة الوادي الجديد تستضيف الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية

استضافت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية، بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات والذي يجري تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان "النخيل في التراث والمأثور الشعبي"، وذلك في الفترة من 21 حتى 23 من أبريل الجاري تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للتراث.

بدأ الملتقى بكلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مرحبا بضيوف الجامعة من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وأكد في كلمته أن الملتقى يعد تجربة ثرية للاطلاع على إبداعات الثقافة الشعبية، والتعرف على المفردات الثقافية التي توضح الارتباط بالجذور وتؤكد الهوية المصرية، وذلك من خلال مشروع أطلس المأثورات الشعبية المختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه.

وقالت الدكتورة حنان موسي، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة، إنه يشارك بالملتقى عدد من الباحثين من المحافظات المختلفة في ظل أن الهدف هو جمع وتوثيق التراث وتم اختيار محافظة الوادي الجديد لأنها بيئة للنخيل وفي نهاية الملتقى سيجري الخروج بعدد من التوصيات التي سيجري تنفيذها.

من جانبها أكدت الدكتورة الشيماء الصعيدي، مدير أطلس المأثورات الشعبية بهيئة قصور الثقافة، أن الملتقى يعد نتاج لبرنامج من العمل الميداني لجمع المادة وإصدار كتاب أطلس المأثورات الشعبية الذي يضم ٢٧ خريطة لمصر بها عناصر التراث الثقافي غير المادي.

وأضافت خلال افتتاح الملتقى بالوادي الجديد، أنه جرى اختيار النخلة كعنصر ثقافي هام وتم جمع عناصر مختلفة حول تراث النخيل ومشاركة الباحثين بعدد من الأبحاث حول النخيل الذي ينسب لبقايا الإنسان والمحافظة بيئة متكاملة حول تراث النخيل.

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اجتماعات الثقافة وجامعة الوادي الجديد بملتقى التراث

افتتاح ملتقى التراث بجامعة الوادي الجديد

جانب من فعاليات ملتقى التراث بالوادي الجديد

قيادات ملتقى التراث في الوادي

معرض للحرف التراثية على هامش ملتقى التراث بجامعة الوادي الجديد