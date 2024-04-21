الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يهزم نوتينجهام فروست بثنائية في صراع الهبوط من الهبوط

حقق فريق إيفرتون فوزا مهما على ضيفه نوتنجهام فورست بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب جودسون بارك ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ التوفيز على حظوظه في الابتعاد عن منطقة الخطر بعدما حصد ثلاث نقاط مهمة في ثراع البقاء بالبريميرليج.

أحرز ثنائية إيفرتون كلا من ادريسا جاي في الدقيقة 29 ودوايت ماكنيل في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

وأعلن شين ديتش المدير الفنى لفريق إيفرتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فوريست

وجاء تشكيل فريق إيفرتون كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أشلي يونغ، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جاك هاريسون، ادريسا غاي، اندريه غوميز، دوايت ماكنيل، عبدالله دوكوري.

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين.

في المقابل أعلن نونو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فوريست، تشكيل فريقه وجاء تشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكو ويليامس، موسى نياكاتيه، موريلو، أولا أينا.

خط الوسط: نيكولاس دومينغيز، دانيلو، جيوفاني ريينا، مورغان جيبس وايت، كالوم هودسون أودوي.

خط الهجوم: كريس وود.

