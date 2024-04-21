الأنبا بشارة يترأس قداس الأحد بكنيسة القديسين بطرس وبولس

ترأس صباح اليوم، الأنبا بشارة جودة مطران، إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، قداس الاحد، بكنيسة القديسين بطرس وبولس بعزبة فانوس، وكان في استقبال نيافته الاب متي رزق راعي الكنيسة.

حيث منح سر المعمودية والميرون لاثنين من ابناء الرعية، ثم ترأس القداس الإلهي والقي كلمة العظة انطلاقا من إنجيل القديس يوحنا ٩ مفاعيل سر المعمودية التي:

١- تجعلنا أبناء الله وأبناء الكنيسة.

٢- تجديد وعود المعمودية من خلال سر الاعتراف ( اغتسل في بركة سلوام) .



وفي الختام منح البركة الرسولية للحاضرين، حيث مضي الجميع بسلام بشفاعة العذراء مريم والقديسين بطرس وبولس.