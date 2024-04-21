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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يعتمد على راشفورد في معركة قوية ضد كوفنتري

راشفورد
راشفورد
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أعلن المدير الفني الهولندي إريك تين هاج، تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كوفنتري سيتي، في مباراة قوية تُقام مساء اليوم على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتمد تين هاج على طريقة لعب 4-3-3 هجومية، مع تواجد الثنائي راشفورد وهويلاند في خط الهجوم.

ويُعدّ هذا اللقاء بمثابة فرصة ذهبية لمانشستر يونايتد من أجل حصد لقبٍ مُهمّ يُنهي به الموسم الحالي بشكل إيجابي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: هاري ماجواير - كاسيميرو - دالوت- وان بيساكا.

خط الوسط: إليخاندرو جارناتشو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلاند - سكوت ماكتومناي- ماركوس راشفورد.

وتُشير التوقعات إلى أنّ مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي ستكون مُثيرةً وقوية، حيثُ أنّ كلا الفريقين قادرًا على تحقيق الفوز.

ولكن، يميل ميزان القوى لصالح مانشستر يونايتد قليلاً، بسبب خبرة لاعبيه وقوتهم الهجومية، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظون به.

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