وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يوجه بالمتابعة اليومين لأسعار الخبر السياحي والفينو

وجه المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جميع قيادات المديرية الرقابية بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتطبيق التوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤، المنظم لاوزان وأسعار الخبز السياحى والخبز الفينو.

وأكد وكيل وزارة، أن ذلك جاء في إطار حرص الدولة المصرية فى ضبط الأسعار للسلع الأساسية للمواطن المصرى، وشعور المواطنين بالانخفاض الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية مثل الدقيق والزيت وخلافه.

وأضاف البيان الصادر عن مديرية التموين بالإسكندرية، أن تطبيق التوجيه الوزارى، يتضمن وزن رغيف الخبز السياحى ٨٠ جم يباع بسعر ١٥٠ قرشا، ووزن رغيف الخبز السياحى ٤٠ جم يباع ٧٥ قرشا، ووزن رغيف الخبز السياحى ٢٥ جم يباع ٥٠ قرشا.

وبالنسبة للرغيف الفينو كما يلى: وزن رغيف الفينو ٥٠ جم يباع ١٥٠ قرشا، وزن رغيف الفينو ٣٥ جم يباع ١٠٠ قرشا، على أن تعلن المخابز السياحية والحرة قائمة بأسعار وأوزان الخبز بما ورد بالتوجيه الوزارى.

وأكدت الإدارات التموينية الاستمرار في متابعة تطبيق التوجيه الوزارى وأنه سوف يتم تطبيق العقوبات الخاصة بذلك بما ورد فى مواد القانون المنظم لهذا الشأن.