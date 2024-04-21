علاج 400 حالة بالمجان في عيادات "طب أسنان المنوفية"

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، العيادات الخارجية بكلية طب الاسنان ومتابعة تفعيل الخدمات التي تقدمها كلية طب الأسنان في العملية التعليمية و الرعاية الصحية وخدمة المجتمع ،في إطار تحقيق الإستفادة القصوي من إمكانات الكلية حيث فتحت الكلية اليوم العيادات الخارجية لإستقبال الحالات وتقديم الكشف و العلاج المجاني لهم .

وأعلن الدكتور أحمد القاصد أن العيادات الخارجية استقبلت اليوم أكثر من ٤٠٠ حالة من أهالي المحافظة تم توقيع الكشف الطبي المجاني عليهم وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم من خلال ٥٥ وحدة مجهزة بالدور ين الخامس والسابع ،كما تفقد حجرة معمل الاسنان الديجيتال .

واعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما تضمه الكلية من أجهزة متطورة وحماس طلاب الكلية و أسرة طلاب من أجل مصر وأعضاء هيئة التدريس للعمل وعلاج الحالات وحرصهم علي تقديم رعاية طبية متميزة لهم .

وأوضح القاصد أن إنشاء وتفعيل العيادات الخارجية يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة وتدريب طلاب وأطباء امتياز الأسنان ، مشيرا إلي ان العيادات توفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية كما ستوفر العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل خلع الأسنان وزراعة الأسنان وتشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين .

هذا وقد قام رئيس الجامعة بتفقد إنشاءات الكلية والوقوف علي الموقف التنفيذي بها بالدور الثامن والدور الأرضي.