الخال عبدالرحمن الأبنودي.. مراحل في حياة أشهر شعراء العامية

الخال عبد الرحمن ألابنودي، يعد من أشهر شعراء العامية في مصر والوطن العربي وأفصحهم على الإطلاق واشتهر بفصاحة وبلاغه إقائه لشعره السهل الممتنع، وقد تميزت أشعاره بالحداثة ومجاراة الأحداث والتعبير عن الواقع بشكل فعال ومتجدد وبناء، كما كان له دوره السياسي ومواقفه المميزة وكذلك مشاركته في أعمال فنية خالدة، ومن أبرز أعماله الفنية هي الكلمات التي غناها عبد الحليم حافظ وغيرت مسار الأغنية العربية آنذاك وصار العامة يرددون الشعر العامي بعد سماعه بألحان مميزة وصوت عذب.

ولد الأبنودي عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذوناً شرعياً وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديداً في شارع بني على حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثّر بها، وتزوج من المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور، وتوفي في 21 إبريل 2015، حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014.

قائمة دواوينه الشعرية

1- الأرض والعيال (1964 - 1975 - 1985).

2- الزحمة (1967 - 1976 - 1985).

3- عماليات (1968).

4- جوابات حراجي القط (1969 - 1977 - 1985).

5- الفصول (1970 - 1985).

6- أحمد سماعين (1972 - 1985).

7- أنا والناس (1973)

8- بعد التحية والسلام (1975).

9- وجوه على الشط (1975 - 1978) قصيدة طويلة.

10- صمت الجرس (1975 - 1985).

11- المشروع والممنوع (1979 - 1985).

12- المد والجزر (1981) قصيدة طويلة.

13- الأحزان العادية (1981) ديوان مكتوب دراسة (محمد القدوسي).

14- السيرة الهلالية (1978) دراسة مترجمة.

15- الموت على الأسفلت (1988 - 1995) قصيدة طويلة.

16- سيرة بني هلال الجزء الأول (1988).

17- سيرة بني هلال الجزء الثاني (1988).

18- سيرة بني هلال الجزء الثالث (1988).

19- سيرة بني هلال الجزء الرابع (1991).

20- سيرة بني هلال الجزء الخامس (1991).

21- الاستعمار العربي (1991 - 1992) قصيدة طويلة.

22- المختارات الجزء الأول (1994 - 1995).

كما كتب الأبنودي العديد من الأغاني، من أشهرها:

1- عبد الحليم حافظ: عدى النهار، المسيح، أحلف بسماها وبترابها، إبنك يقول لك يا بطل، أنا كل ما أقول التوبة، أحضان الحبايب، اضرب اضرب، إنذار، بالدم، بركان الغضب، راية العرب، الفنارة، يا بلدنا لا تنامي، صباح الخير يا سينا، الهوا هوايا وغيرها.

2- محمد رشدي: تحت الشجر يا وهيبة، عدوية، وسع للنور، عرباوي.

3- فايزة أحمد: يمّا يا هوايا يمّا، مال علي مال، قاعد معاي.

4- نجاة الصغيرة: عيون القلب، قصص الحب الجميلة.

5- شادية: آه يا اسمراني اللون، قالي الوداع، أغاني فيلم شيء من الخوف.

6- صباح: ساعات ساعات.

7- وردة الجزائرية: طبعًا أحباب، قبل النهاردة.

8- محمد قنديل: شباكين على النيل عنيكي.

9- ماجدة الرومي: جايي من بيروت، بهواكي يا مصر.

10- محمد منير: شوكولاتة، كل الحاجات بتفكرني، من حبك مش بريء، برة الشبابيك، الليلة ديا، يونس، عزيزة، قلبي مايشبهنيش، يا حمام، يا رمان.

11- نجاح سلام: شيء من الغضب.

12- مروان خوري: بنلف في دواير.

كما كتب أغاني العديد من المسلسلات مثل «النديم»، و (ذئاب الجبل) وغيرها وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وحوار فيلم الطوق والإسورة وكتب أغاني فيلم البريء وقد قام بدوره في مسلسل العندليب حكاية شعب الفنان محمود البزاوي. شارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السناريو والحوار لفيلم الطوق والأسورة عن قصة قصيرة للكاتب يحيى الطاهر عبد الله.