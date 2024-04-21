الثلاثاء.. "دراما الشحاذين" يفتتح فعاليات مهرجان مكتبة الإسكندرية المسرحي

تنطلق فعاليات الدورة السابعة عشر من مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الثلاثاء 23 أبريل الجاري، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الأكاديميين والفنانين المسرحيين.

ويأتي المهرجان برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وتحمل دورة هذا العام اسم الفنان الراحل محمد عبد القادر وهو ممثل ومخرج وباحث مسرحي من أبناء قسم المسرح من مواليد الإسكندرية 1979 حصل على بكالوريوس السياحة والفنادق عام 2000 ثم التحق بقسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية وتخرج فيها عام 2007 وعين معيداً للتمثيل والإخراج عام 2008، مثل في العديد من العروض المسرحية الهامة وله العديد من التجارب الإخراجية الهامة وخاصة في مجال عروض مسرح الطفل، الذي نشر كتابا فيه بعنوان: التمثيل في مسرح الطفل.

وتتشكل إدارة المهرجان من: الدكتور منال فودة رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، والمدير التنفيذي للمهرجان، محمد عبد القادر، والطالبين كريم عبده وإسلام فتحي نائبي المدير التنفيذي، بجانب الكثير من الطلاب الذين يشكلون لجان المهرجان المختلفة رؤساءً وأعضاءً.

وتحفل دورة هذا العام بالكثير من الفعاليات المسرحية المهمة منها: تقديم عدد من العروض المسرحية التي تمثل جهات أكاديمية متخصصة من خلال محورين أولا محور العروض الطويلة: يشارك قسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية، الذي يقدم: " لعبة الحب و الفرصة" إخراج هدير أمين– "ليلة القتلة" إخراج كريم عبودة. ويشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة بعروض سالب واحد إخراج عبد الله صابر أما المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية فيشارك بعروض "الناسك" إخراج أشرف على، و"الرجل المبتسم" إخراج عمرو خميس، ويشترك قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية في عرض "أبلة نادية بتاعة الفرنساوي" إخراج أيمن شعبان. وأخيرا، يشارك قسم المسرح بجامعة حلوان بعرض "نهاية اللعبة" إخراج يوسف مصطفى.

محور العروض القصيرة: يشارك قسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية، الذي يقدم: "هاتلنا بالباقي لبان" إخراج هدير أمين – " إختياراتي مدمرة حياتي" إخراج شهد أشرف – "رسائل لم تصل بعد" إخراج كريم عبده – "صورة تذكارية إخراج إسلام بونزي". و تشارك كلية التربية النوعية بعرض (التجربة X) إخراج عمر غزال المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة فيشارك بعرض - "سكون" إخراج فادي أحمد وأخيرا المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية ويشارك بعروض في مكان ما إخراج اسامة محمد، و"المرايا" إخراج مؤمن هشام.

وتقدم ضمن فعاليات المهرجان مجموعة من الورش والمحاضرات الفنية في جميع عناصر العرض المسرحي يقدمها أساتذة متخصصين.

يبدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن الدورة السابقة والفعاليات التي تقدم في دورة هذا العام، ويلي ذلك كلمات لنائبي المدير التنفيذي كريم عبده وإسلام فتحي والمدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ محمد عبد القادر، ومدير المهرجان الدكتور جمال ياقوت، ورئيس المهرجان الأستاذ الدكتور منال فودة.

ويلي ذلك تكريم الجهات التي دعمت المهرجان وعلى رأسهم: قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بقيادة الدكتور محمد سليمان رئيس القطاع، واتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في شخص رئيسها المحاسب عمرو البسيوني، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وخريج قسم المسرح محمد الدمرداش، والمهندس عصام لبيب.

وفي نهاية الحفل يتم تكريم لجنتي المشاهدة في هذه الدورة، لجنة محور العروض الطويلة ممثلة في شخص رئيسها الدكتور أحمد صقر رئيس اللجنة، والدكتورة راندا حلمي، والدكتورة سعاد حامد، والدكتور طارق عبد المنعم أستاذ النقد والدراما المساعد بالقسم والفنانين محمود الزيات، ومحمد الزيني، ومحمد فرج الخشاب خريجي قسم المسرح، والدكتورة سارة طه مقرر لجنة المشاهدة، ولجنة محور العروض الطويلة ممثلة في شخص رئيسها الدكتورة ألفت شافع أستاذ الدراما والنقد بالقسم، ومحمد فريد المعيد بالقسم والفنانين: أحمد جابر، ومحمد فاروق، وأكرم نجيب خريجي قسم المسرح.

ونختتم فقرات الاحتفال بتكريم مجموعة من الشخصيات التي اثرت الحياة المسرحية، ثم إعلان أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم، ثم عرض دراما الشحاذين تأليف بدر محارب وإخراج د. جمال ياقوت وهو عرض للافتتاح فقط خارج التنافس.