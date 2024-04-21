التموين: شراء 200 ألف طن من السكر الخام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

قالت وزارة التموين اليوم الأحد، إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 200 ألف طن من السكر الخام وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد مشيرة إلى أن الشحنات ستصل في الفترة من مايو إلى أغسطس.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه تم التعاقد سابقا على 250 ألف طن سكر خام ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه حتى الآن 450 ألف طن سكر".

وأشارت إلى أنه سيتم اعادة تكرريهم بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك من أجل تعزيز المعروض بالاسواق من تلك السلعة الإستراتيجية الهامة والحفاظ على ثبات اسعاره بزيادة ضخه بالاسواق بجانب ما يتم انتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر ايضا في الوقت الحالي.