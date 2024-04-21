"هزيمة حزب العدالة والتنمية في المغرب".. تحولات سياسية وتأثيرات على الإخوان

تعرض حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية للإخوان في المغرب، لهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية التي جرت منذ ايام.

في المقابل حقق تجمع الوطني للأحرار فوزًا في هذه الانتخابات، وهذا يعتبر تطورًا ملحوظ.

ونسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 50.35٪، مقارنةً بـ 42٪ في عام 2016.

هذه النتائج تعكس تحولات في المشهد السياسي المغربي وتراجع قاعدة حزب العدالة والتنمية.

و يبدو أن التجمع الوطني للأحرار الليبرالي هو الفائز الأكبر في هذه الانتخابات، حيث حصل على 97 مقعدًا.

اسباب الهزيمة

تعتبر هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في المغرب حدثًا ملحوظًا، وهناك عدة أسباب قد أدت إلى هذه النتيجة، منها..

أن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، قد يكون ذلك نتيجة بسبب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، والتي قد أثرت على تفضيلات الناخبين.

و قد يكون بسبب أداء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية هو عامل آخر، إذا كان الناخبون غير راضين عن السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فقد يكونون أكثر عرضة للتصويت ضد الحزب.

و قد يكون ذلك بسبب تحالفات جديدة أو تغييرات في أولويات الناخبين.

بالمجمل، يبدو أن هذه الهزيمة تعكس تحولات في السياسة المغربية وتراجع قاعدة حزب العدالة والتنمية.

تداعيات الأمر

تعتبر الخسارة التي طاولت الإخوان في المغرب جزءًا من تراجع التنظيم في المنطقة العربية.

و يبدو أن هذا التراجع يتجلى في صورة سياسية، حيث شهد التنظيم خسارة مقاعد في البرلمان وتراجعًا في تأثيره.

لذلك دعونا نلق نظرة على بعض الجوانب المهمة لهذه الخسائر:

" التداعيات السياسية"

ويعود السقوط المدوي للإخوان في الانتخابات النيابية بالمغرب إلى التداعيات السياسية داخل المجتمع المغربي. إذ يبدو أن هناك رفضًا شعبيًا للتنظيم، وقد أثر ذلك على نتائج الانتخابات.

"التحجيم الحكومي"

يبدو أن السلطات المغربية كان لديها نية واضحة منذ السنوات الأخيرة لتحجيم الجماعة، بسبب إرهابهم .

وهذا يشمل جهودًا للتصدي لمخططات الإخوان واستلهام التجربة المصرية في التعامل مع التنظيم.

" التأثير الإيديولوجي"

يعتبر هذا التراجع فكريًا إيديولوجيًا في المقام الأول. ويبدو أن مشروع التنظيم يعيش حالة من الانهيار، وهذا يظهر في الخسائر السياسية.

فبشكل عام، يبدو أن هذه الخسائر تعكس تحولات في المشهد السياسي المغربي وتراجع قاعدة حزب العدالة والتنمية.

ومن ناحيته قال المحلل السياسي المغربي، صفوان الملاح، إن خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، تعد صفعة قوية على و جه الإخوان في المغرب ، التي بدأت تتراجع شعبيتها في الأوساط المغربية بسبب فسادهم.

وأكد الملاح في تصريح خاص ل " البوابة نيوز"، أن هناك خلافات سياسية كبيرة بين حزب العدالة والتنمية و بين العديد من الأحزاب المتواجدين في الساحة السياسية، و الحزب الإخواني أصبح ليس له أي حلفاء.

و أشار المحلل السياسي المغربي، إلى أن حزب العدالة والتنمية انتهى سياسيًا في المغرب ، خاصة وأن الحزب لديه خلافات سياسية خارجية و صراعات داخلية.