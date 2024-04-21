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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة، والشركات المنفذة .

بدأ الاجتماع باستعراض بيان شامل لكافة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والطرق ، وشدد المحافظ على المسئولين بإزالة كافة الملاحظات وتذليل العقبات أمام الشركات لتسريع معدلات الإنجاز ، كما وجه مسئولي الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال وخفض منسوب غرف الاتصالات بقرى ساحل الجوابر و كفر الجمالة وبشتامي في موعد أقصاه نهاية الأسبوع تمهيداً لأعمال الرصف.

وأشار المحافظ إلى أننا مستمرون في دفع العمل بكافة مشروعات المبادرة فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية ، كما ناقش بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

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