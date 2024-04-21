محافظ المنوفية يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات "حياة كريمة"

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة، والشركات المنفذة .

بدأ الاجتماع باستعراض بيان شامل لكافة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والطرق ، وشدد المحافظ على المسئولين بإزالة كافة الملاحظات وتذليل العقبات أمام الشركات لتسريع معدلات الإنجاز ، كما وجه مسئولي الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال وخفض منسوب غرف الاتصالات بقرى ساحل الجوابر و كفر الجمالة وبشتامي في موعد أقصاه نهاية الأسبوع تمهيداً لأعمال الرصف.

وأشار المحافظ إلى أننا مستمرون في دفع العمل بكافة مشروعات المبادرة فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية ، كما ناقش بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.