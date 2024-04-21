تنظيم مسابقة أهل القرآن بمدارس اللغات الحكومية بكفر الشيخ

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مسابقة أهل القرآن بمدرسة على عبدالشكور الرسمية للغات في عامها ال8، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية.

وتفقد الدكتور علاء جودة وكيل المديرية فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة، بحضور سحر حسني، مديرة المدرسة الأمين العام، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، مشيداً بالأصوات المتميزة في التلاوة، وبحفظ الطلاب للقرآن والأحاديث النووية، كما أشاد بالتنظيم ، وتقديم أعضاء اللجنة، كل ما يمكن، لتيسير العمل بالمسابقة وتحقيق العدالة بين جميع المتنافسين.

جدير بالذكر أن المسابقة تدخل عامها ال8، وتنقسم إلى قسمين عام ولغات بالإضافة المستوى الجامعي، وتتم المنافسة على 6 مستويات القرآن كاملا، ونصف القرآن، و10 أجزاء و5أجزاء،و3 أجزاء، وجزء واحد، بالإضافة إلى مدارس النور التي تتم التصفية في مدارسهم، تحت إشراف توجيه التربية الدينية بقيادة أحمد ريحان، الموجه العام بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

IMG-20240421-WA0098

IMG-20240421-WA0096