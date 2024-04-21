في ذكرى وفاته الـ 38.. مقتطفات من حياة صلاح جاهين وأهم أعماله الفنية

صلاح جاهين أو شاعر الرباعيات والروائع، عمل رسامًا للكاريكاتير في جريدة الأهرام، حيث كان كاريكاتير صلاح جاهين يُتابع بقوة وظل باباً ثابتاً متميزاً بخفة الدم المصرية والقدرة على النقد البناء، ولد الشاعر والرسام والممثل والمفكر اليساري المصري في 25 ديسمبر 1930 وتوفي 21 إبريل 1986.

كانت حركة الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو 1952، مصدر إلهام لجاهين حيث قام بتخليد جمال عبد الناصر فعلياً بأعماله، حيث سطر عشرات الأغاني، لكن هزيمة 5 يونيو 1967م، خاصةً بعد أن غنت أم كلثوم أغنيته راجعين بقوة السلاح عشية النكسة، أدت إلى أصابته باكتئاب حاد، هذه النكسة كانت الملهم الفعلي لأهم أعماله الرباعيات والتي قدمت أطروحات سياسية تحاول كشف الخلل، والتي يعتبرها الكثير أقوى ما أنتجه فنان معاصر.

ولد صلاح جاهين في 25 ديسمبر 1930 في شارع جميل باشا في شبرا في القاهرة، عمل والده المستشار بهجت حلمي في السلك القضائي، حيث بدأ كوكيل نيابة وانتهى كرئيس محكمة استئناف المنصورة. درس الفنون الجميلة ولكنه لم يكملها حيث درس الحقوق، وتزوج صلاح جاهين مرتين، زوجته الأولى «سوسن محمد زكي» الرسامة بمؤسسة الهلال عام 1955 وأنجب منها أمينة جاهين وإبنه الشاعر بهاء، ثم تزوج من الفنانة «منى جان قطان» عام 1967 وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين عضو فرقة إسكندريلا الموسيقية.

أنتج العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبي أنا وفيلم عودة الابن الضال، ولعبت زوجته أدوار في بعض الأفلام التي أنتجها، كما عمل محرراً في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام، كما كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً في السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 اسبوع متتالي. كما كتب أيضاً أفلام أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي والمتوحشة. كما قام بالتمثيل في شهيد الحب الإلهي عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962.

أما عن قمة أعماله فكانت الرباعيات والتي تجاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام. هذه الرباعيات التي لحنها الملحن الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان علي الحجار، وقد ألف مايزيد عن 161 قصيدة، منها قصيدة «على اسم مصر» وأيضا قصيدة «تراب دخان» التي ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967. وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر، وينظر البعض إلى جاهين على أنه متبني علي الحجار، احمد زكي وشريف منير، كما أرتبط بعلاقة قوية مع الفنانة سعاد حسني حيث دفعها إلى العمل مع أحمد زكي في مسلسل هو وهي.

أما عن أعماله السينمائية والتلفزيونية، فقد قدم "صلاح جاهين" إرثًا فنيًا كبيرًا، ومن أهم أعماله:

1- تأليف فيلم رغبة متوحشة 1992

2- تأليف فيلم انقلاب 1988

3- كتب أغنيات فيلم المخطوفة 1987

4- كتب أغنيات فيلم اليوم السادس 1986

5- تأليف مسلسل هو وهي 1985

6- كتب أغنيات فيلم اتنين علي الهوا 1985

7- كلمات فيديو كليب (اللعبة) 1985

8- تمثيل وداعا بونابارت 1985

9- شارك في تمثيل موت أميرة 1980

10- مؤلف فيلم المتوحشة 1979

11- مؤلف فيلم شفيقة ومتولى 1978

12- كتابة سيناريو وحوار شيلني وأشيلك 1977

13- تأليف عودة الابن الضال 1976

14- كتابة أغنيات غرام في الكرنك 1967

15- تأليف أميرة حبي أنا 1974

16- تأليف وكتابة أغاني خلي بالك من زوزو 1972

17- قدم دور الشيخ سيد في المماليك 1965

18- شارك في تمثيل القاهرة 1963

19- شارك في تمثيل فيلم لا وقت للحب 1963

20- شارك في بطولة فيلم شهيدة الحب الإلهى 1962

21- قدم دورًا في فيلم من غير ميعاد 1962

22- لعب دور المعليم سلطان في فيلم اللص والكلاب 1962

23- تأليف مسرحية الليلة الكبيرة 1961

24- كتب أغنية "انا هنا" في فيلم العتبة الخضراء 1959