رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً مقدماً من الدكتور جمال بدر نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ بشأن الاجتماع الدوري رقم (96) للمجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، أمس، بمقر شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالقاهرة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة، وبحث علمي عالي المستوى، وتقديم خدمات للمجتمع في المجالات البينية التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية، مع التركيز على صناعة السكر والصناعات التكاملية المرتبطة بها، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورؤيتها للتنمية المستدامة، مثمناً جهود كوادر كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، في إعداد كوادر قادرة على إثراء البحث العلمي، والإسهام فى تقدم، ورقي صناعة السكر في مصر.

وأشار التقرير، أن الاجتماع تناول بحث الكثير من الموضوعات المرتبطة بالعملية التعليمية، والبحثية للكلية، من أبرزها؛ انعقاد المؤتمر الدولي الحادي عشر عن صناعة السكر والصناعات التكاملية في الفترة من 15-18 فبراير 2025 بمدينة الأقصر، وكذلك مشروع التخلص الآمن، والمستدام من الطينة الجيرية الناتجة من مصانع سكر البنجر، والتي تمثل مشكلة بيئية خطيرة، وذلك في إطار الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالإنتاج، والاستهلاك المستدام، والمؤشرات الخاصة بإدارة النفايات، ومكافحة التلوث، وبما يتفق مع الخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030.

حضر الاجتماع من جامعة أسيوط، الدكتورة دينا ممدوح فؤاد عميد الكلية، والدكتور صلاح فتوح الناقش وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق ابوالمجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ريمون ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الاستشاري لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.