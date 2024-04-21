لتبادل الخبرات.. بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة مع كلية الكوت العراقية

شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة مع كلية الكوت الجامعة بجمهورية العراق، بقاعة مجلس الجامعة، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الزهرة حميدى الربيعى معاون العميد للشئون العلمية بصفته مفوضا من الدكتور طالب زيدان الموسوى رئيس مجلس إدارة كلية الكوت الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد عبد الكريم مقرر قسم الصيدلية بالجامعة، الدكتور محمد الرفاعى مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة و ذلك لتبادل الخبرات والتدريب و الاستشارات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية، ورفع الكفاءة التدريسية، وتنمية الأنشطة الخاصة بالأساتذة والطلبة والملكات العلمية والإدارية والفنية ونظم الجودة بها.

وقال الدكتور شريف خاطر إن جامعة المنصورة تسعى جاهدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى التوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السُمعة المُتميزة عالميًا، وجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، كما يعكس حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات فى مختلف المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة الكوت العراقية يهدف إلى التبادل المشترك بين الجامعتين فى إقامة و تنفيذ الدراسات والمشاريع الاكاديمية والتطبيقية والفنية المشتركة، تبادل الزيارات لأعضاء الهيئة التدريسية والطلابية والإدارية والفنية لغرض التدريب وتبادل الخبرات، التعاون فى مجالات البحث والنشر المشترك ودعم إصدار المجلات العلمية ذات العلاقة، وكذلك تعاون الطرفان فى دخول التصنيفات الدولية والعلمية من خلال تطبيق البرامج والمناهج ونظم الإدارة المشتركة التى تؤدى إلى التقدم والرقى بما يخدم الطرفين.

من جانبه عبر الدكتور عبد الزهرة حميدى عن سعادته البالغة بتعاون جامعة الكوت مع جامعة المنصورة لما لها من سمعة ومكانة علمية مرموقة، مؤكدا على أهمية التعليم العالى باعتباره أحد العوامل المهمة فى التنمية الشاملة وركيزة من ركائز بناء المجتمع الحديث، ورغبة جامعة الكوت فى تعزيز العلاقات مع المؤسسات الجامعية الدولية المرموقة فى المجالات العلمية والثقافية والتربوية والتى تنصب فى خدمة وتقدم العراق الجديد.