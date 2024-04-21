ورشة تدريبية لمديرى الإيرادات بمراكز كفر الشيخ

تابع ، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات الورشة التدريبية لمديرى الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة، وفريق العمل بالإدارة العامة للإيرادات، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ضمن خطة ميكنة العمل بالإدارة العامة للإيرادات بالديوان العام والإدارات والأقسام الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، والتى حاضر فيها محمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات والحفاظ على حق الدولة، وتطوير قدرات موظفى الإدارة العامة للإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، ومواكبة التطورات الحديثة فى مجال التحصيل، حيث تم إستعراض الإجراءات والأنشطة التى تمت فى الفترة السابقة، ومناقشة سبل تعظيم الإيرادات فى الفترة القادمة، وخطة تطوير إدارات وأقسام الإيرادات بالمركز والمدن، وموقف ميكنة دورات العمل الداخلية بالمراكز والمدن والتحول الرقمى للإيرادات.

قال محافظ كفرالشيخ، أن مركز استدامة للتدريب والتطوير مركز تدريب نوعى بقدرات فائقة لتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال الشفافية ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة، وقيد الإعتماد من NTA كأول مركز تدريب معتمد من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن ACCET وتحويله لمركز تدريب طبقًا للمواصفات العالمية، فضلًا عن شراكات إستراتيجية فى تدريب الجهاز الإدارى للمحافظة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز معلومات مجلس الوزراء والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تعمير الساحل الشمالى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمرانى والمجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة من خلال 410 برنامج تدريبى لـ 4237 مستفيد و17 مؤسسة حكومية.

من جانبه أكد الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تسعى إلى تدريب وتطوير رأس المال البشرى من خلال مركز إستدامة للتدريب والتطوير وحصوله علي إعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تدريب معتمد والتحول لمركز تدريب إقليمى لقطاع الدلتا وشمال مصر من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح البشبشي، أنه تدريب 9969 مستفيد من شباب الخريجين وطلاب الجامعات والمدارس لتأهيلهم لسوق العمل من خلال 765 برنامج تدريبى كبرامج المهارات الحياتية وتطوير الذات وبرامج تخصصية للتأهيل لسوق العمل وبرامج اللغات وبرامج التحول الرقمى وبرامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات، و6531 متدرب خلال الفترة 2020 - 2024 من خلال برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والبرامج التخصصية والمهنية وبرامج القيادات التنفيذية والإشرافية وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية وبرامج سقارة ووزارة التنمية المحلية والبرامج المستحدثة من تصميم المركز Estidama Brands (ديوانى كفء - تمهير - فنيات الوصف - مكين - Power BI)، فضلاً عن برنامج المرأة تقود لتأهيل السيدات للقيادة، بمرحلتيه الأولى والثانية.

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