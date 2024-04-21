بالتعاون مع المنطقة الحرة دبي IFZA.. فريزونر تنظم مؤتمر "الاستثمار في المثلث الذهبي" لاستعراض الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر والإمارات والسعودية

الأحد 21/أبريل/2024 - 03:33 م

تنظم شركة فريزونر الرائدة في تقديم خدمات للمستثمرين لتأسيس الشركات مؤتمر تحت عنوان "الاستثمار في المثلث الذهبي" بالتعاون مع المنطقة الحرة دبي IFZA، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل في فندق نايل ريتز كارلتون، لمناقشة سبل وفرص الاستثمار وإمكانية تأسيس الشركات في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، باعتبارهم من القوى الدافعة للنمو والتطور في منطقة الشرق الأوسط.

ويتضمن المؤتمر جلسة نقاشية حول "كيفية تأسيس الشركات في دول المثلث الذهبي" لمناقشة إجراءات تأسيس الشركات وفرص الاستثمار والعوامل الضرورية لتعزيز بيئة الأعمال في هذه الدول، ومن المتحدثين في المؤتمر رامي أمين، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة فريزونر، وجرير عبد لله، مدير المبيعات في المنطقة الحرة في دبي IFZA إلى جانب نخبة من خبراء الاستثمار والاقتصاد. ويطلق مصطلح المثلث الذهبي على دول الإمارات والسعودية ومصر ، نظراً للفرص الجاذبة للاستثمار والبيئة المناسبة لنمو الأعمال وتأسيس الشركات وتمكين رواد الأعمال في هذه الدول.

يستهدف المؤتمر رؤساء الشركات ورواد الأعمال والمحامين ويتاح التسجيل للحضور من خلال الرابط هنا.

تأسست شركة فريزونر في عام 2018، حيث كرست جهودها لمساعدة المستثمرين في تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة، مع الحفاظ على الفعالية في الأداء، و استطاعت أن تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 3 الاف شركة وتتعاون مع اكثر من 50 جنسية بالإضافة الى انها مسجلة كوكيل رسمي في أكثر من 50 منطقة حرة.

وتركز فريزونر على تقديم خدمات شاملة لتأسيس الشركات الناشئة الصغيرة والكبيرة، في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مما يمكنها من التنافس بفاعلية مع الشركات الأخرى في المنطقة، وتتضمن مجموعة خدمات الشركة تأسيس الشركات والتسويق والمحاسبة والهجرة والخدمات المصرفية وخدمات الشخصيات الهامة وإدارة الثروات والتصديق، ما يضمن تقديم الدعم الشامل لاحتياجات العملاء بغض النظر عن مجال عملهم.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة فريزونر الرائدة في تقديم خدمات للمستثمرين فيما يخص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية عام 2018، وتضم فريق عمل على مستوى احترافي ومتميز يقومون بتقديم حلول مصممة خصيصًا للشركات الناشئة الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وقد حصلت فرينزونر على جوائز من حكومات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وجهات حكومية أخرى، وقد استحوذت مؤخرًا على شركة AD Arms لإطلاق Freezoner360، وهي منصة رقمية تقدم خدمات رقمية متنوعة للشركات بطريقة فعالة من حيث التكلفة والجودة والوقت، وتشمل خدمات فريزونر إعداد الأعمال والتسويق والمحاسبة والهجرة والخدمات المصرفية وخدمات الشخصيات الهامة وإدارة الثروات والتصديق، ما يضمن تقديم الدعم الشامل لاحتياجات العملاء.