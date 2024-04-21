ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات التمريضية بالمستشفيات والرعاية الصحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات التمريضية بالمستشفيات والرعاية الصحية بمحافظة بنى سويف، والذي تنظمه كلية التمريض، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى تدريب القيادات التمريضية بالرعاية الصحية ومستشفيات محافظة بنى سويف والتي يبلغ عددهم ٢٠٠ قيادة تمريضية، من خلال مجموعة من المحاضرات والندوات والدورات التدريبية على تخصص الإنعاش القلبى الرئوى المتقدم والإسعافات الأولية، حيث يتم تقسيم القيادات إلى ٤ مجموعات تحتوى كل مجموعة على ٥٠ قيادة تمريضية ويتم تدريبهم  بواقع يومين اسبوعياً لكل مجموعة، مؤكداً أن الجامعة بيت العلم والخبرة للمحافظة بما لديها من علماء وباحثين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تمثل ركيزة تنموية كبيرة يعتمد عليها في المرحلة الراهنة في تنفيذ العديد من الأعمال التنموية في شتى المجالات.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المرحلة الراهنة بمحافظة بني سويف خدمة المجتمع وتنمية البيئة