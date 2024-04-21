رئيس جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات التمريضية بالمستشفيات والرعاية الصحية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات التمريضية بالمستشفيات والرعاية الصحية بمحافظة بنى سويف، والذي تنظمه كلية التمريض، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى تدريب القيادات التمريضية بالرعاية الصحية ومستشفيات محافظة بنى سويف والتي يبلغ عددهم ٢٠٠ قيادة تمريضية، من خلال مجموعة من المحاضرات والندوات والدورات التدريبية على تخصص الإنعاش القلبى الرئوى المتقدم والإسعافات الأولية، حيث يتم تقسيم القيادات إلى ٤ مجموعات تحتوى كل مجموعة على ٥٠ قيادة تمريضية ويتم تدريبهم بواقع يومين اسبوعياً لكل مجموعة، مؤكداً أن الجامعة بيت العلم والخبرة للمحافظة بما لديها من علماء وباحثين في التخصصات العلمية المختلفة، حيث تمثل ركيزة تنموية كبيرة يعتمد عليها في المرحلة الراهنة في تنفيذ العديد من الأعمال التنموية في شتى المجالات.