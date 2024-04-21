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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس وزراء اليابان يزور فرنسا والبرازيل وباراجواي في مايو المقبل لبحث التعاون المشترك

كيشيدا
كيشيدا
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يعتزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زيارة كل من فرنسا والبرازيل وباراجواي في شهر مايو المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن يؤكد رئيس الوزراء الياباني على أهمية نظام اقتصادي حر وعادل خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فرنسا.

وأضافت أنه من المقرر أن يستعرض كيشيدا جهود اليابان في تعزيز ما يسمى بالشكل الجديد للرأسمالية، كما سيعبر عن استعداد بلاده التعامل مع القضايا العالمية مثل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.. مشيرة إلى أن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى البرازيل ستركز على التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما من المتوقع أن يعمل كيشيدا على توسيع العلاقات مع باراجواي خلال زيارته للعاصمة أسونسيون.

كيشيدا فرنسا البرازيل باراجواي اليابان