لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.. وزيرة التضامن تطلق مرصد وعي في أسوان

شهدت قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف عطية، محافظ أسوان، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خلال الفعاليات، أعلنت وزيرة التضامن عن إطلاق مرصد "وعي للتنمية المجتمعية" كأول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر وقياس الاتجاهات والسلوكيات في الريف والحضر.

وأكدت القباج أن الهدف من المرصد هو إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية للأسر والأفراد من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، من خلال تطبيق استمارة استبيان على 5.3 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضحت الوزيرة أن المرصد سيساعد في قياس مدى فاعلية التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية المنفذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتحسين مؤشرات هذه التدخلات خلال فترة زمنية محددة.

وإلى جانب إطلاق المرصد، أعلنت القباج عن رؤية وخطة لتدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية". كما تم اختيار 15,000 رائدة اجتماعية بعناية فائقة لمساندة الوزارة في تحقيق هذه الرؤية.

تضمن الحوار عرض مسرحي بعنوان "بنات النيل" لفرقة نواه للمسرح، والذي يهدف إلى توعية المجتمع بقضايا مثل زواج الأطفال وختان الإناث والعنف ضد المرأة.

وأكدت وزيرة التضامن أهمية الوعي المبنى على المعرفة الصحيحة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" يهدف إلى نشر الوعي بالقضايا المجتمعية التي تلامس المجتمع الريفي البسيط في أقصى جنوب مصر، من خلال برامج توعية وتدريب تشمل مجالات التربية الأسرية، والتعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي.

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