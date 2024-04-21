الحبس سنة لإنجي حمادة لاتهامها في قضية مخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد أولى جلسات محاكمة سماح مصطفى عبد الفتاح وشهرتها انجي حمادة "محبوسة" في قضية المخدرات بالجناية رقم 14701 لسنة 2023 التجمع الاول ، بعدما تم ضبطها والعثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر «التامول» كان في طيات ملابسها، وتم التحفظ عليها، وأثناء مناقشتها عن تلك المضبوطات والأقراص المخدرة أقرت بحيازتها بقصد التعاطي بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

وجاء في التحقيق في حالة الإعلامية إنجي حمادة، المعروفة أيضًا باسم سماح مصطفى عبدالفتاح، والتي وُجِدَتُ تسكن في منطقة القاهرة الجديدة وتعمل في مجال الإعلام عدة بلاغات ضدها.