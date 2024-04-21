محافظ المنوفية يتفقد رصف مدخل المنطقة الصناعية لدعم المستثمرين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بقويسنا بطول 750 متر من الاتجاهين ، حيث جارى وضع الطبقة الإسفلتية النهائية تمهيداً لبدء عمل المصانع بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بما يخدم قطاع الاستثمار، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، وأنس الدبي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال تحقيقاً للصالح العام ، مشيراً إلى أن الاستثمار عصب التنمية وأن الدولة تدعم المستثمر الجاد وتحرص علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعات طريق قويسنا – شبين الكوم ( منطقة كوبري جيهان ) بطول 400 م تقريباً ، حيث تضمنت أعمال التطوير توسعة الطريق لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات بمطلع كوبرى جيهان كونه طريق رئيسي وحيوي، فضلاً عن إنشاء حارة مرورية جديدة للقادم من قويسنا متجهاً إلى شبين الكوم وكذا إنشاء يوتيرن بالطريق للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات بمنطقة المعسكر ونادى الطلائع لتخفيف الاختناقات المرورية.

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية أعمال صب القواعد الخرسانية بموقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة، ووجه المحافظ بتوحيد الجهود وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

وفى إطار متابعة موسم توريد القمح بالصوامع والشون ، اختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد منظومة العمل بصوامع قويسنا الحقلية بسعة تخزينية (5) آلاف طن بطريق مصر- إسكندرية الزراعي ، حيث اطمأن المحافظ على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أية معوقات ، مشيراً إلي أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، لافتاً أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بكافة صوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتي الآن بلغ ما يزيد عن 5700 طن.

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