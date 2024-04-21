ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة إلى 19.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولى جلسات الاسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 19.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.934 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 28,623.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.72%، ليغلق عند مستوى 6,616.02 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.62%، ليغلق عند مستوى 9,407.65 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.94% ليغلق عند 35,026.2 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 12,213.05 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 5,669.29 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 27.9 مليار جنيه، 70.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 98.7 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 875.2 مليون سهم، من خلال 92.6 ألف صفقة منفذ.