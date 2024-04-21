"بلاش تحرقه واستفاد أنت والمجتمع بيه".. مبادرة لمواجهة حرق المخلفات بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، المبادرة المجتمعية، "بلاش تحرقه واستفاد أنت والمجتمع بيه"، لمواجهة حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء بواحات الوادي الجديد.

شارك باللقاء وإطلاق المبادرة، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد بهاء شوقي والدكتور إبراهيم محمد مدير إدارة التثقيف السياسي بمديرية الشئون الصحية، والنقيب طارق يحيى شامي من إدارة الحماية المدنية، والمهندس عادل سبع من جهاز شئون حماية البيئة.

وأوضح بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم الأحد، أن اللقاء يأتي في إطار خطة الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة الممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بمحافظة الوادي الجديد بمشاركة 50 مشاركا.

وأكد بهاء، أن المبادرة ضمن المبادرات التي جرى الخروج بها من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، لافتاً إلى أن فكرة المبادرة تنقسم إلى قسمين قسم توعوي، قسم عملي وهو كيفية التدريب على فرم مخلفات النخيل واستخراج سماد عضوي وعلف للحيوانات.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن الفعاليات تضمنت لقاء توعوي حول حرائق مخلفات النخيل والأضرار الناتجة عنه، أن حرق المخلفات الزراعية، يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونشوب الحرائق، وهدر للموارد الزراعية من أسمدة ومياه.

ولفت بهاء، إلى أن فعاليات المبادرة تأكيد أن إشعال النيران في مخلفات النخيل داخل المزارع نتائج سلبية، من بينها: الإضرار بطبقة الأوزون، والتلوث البيئي الناتج من عملية الحريق، ومخاطر الحرائق داخل المزارع وانتقالها إلى مواقع أخرى، إضافة إلى قتل للأحياء الدقيقة في التربة "الأعداء الحيوية".

وأكد حضور المبادرة، أن حرق المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والتي تعد أخطر أنواع المخلفات إذا ما جرى التخلص منها بالحرق الأمر الذي قد يرفع معدلات التلوث البيئي. فما زالت الأدخنة تتطاير بمحيط الأحياء السكنية وتتصاعد وسط استهجان الأهالي، وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه الظاهرة بالانتشار والتوسع مما يشكل خطرا في حال شب حريق في المزارع وبالقرب من المباني والأحياء السكنية نتيجة هذه التصرفات كما تستخدم مخلفات النخيل في تصنيع السماد العضوي "الكمبوست"، وكذلك "الفيرمي كمبوست"؛ يستفيد منه المزارع في تغذية أرضه، بدلا من السماد الكيماوي.

يذكر أن المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

اطلاق مبادرة مجتمعية لمواجهة حرق النخيل

الشباب والرياضة تطلق مبادرة لمواجهة مشكلة حرق مخلفات النخيل بالوادي

بلاش تحرقه واستفاد انت والمجتمع بيه مبادرة لمواجهة حرق المخلفات بالوادي الجديد