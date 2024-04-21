لحين وضع ضوابط.. منع التغطية الإعلامية في عزاء صلاح السعدني

قالت نقابة المهن التمثيلية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنها لن تستقبل الإعلاميين والصحفيين، في عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، والمقرر له اليوم الأحد، تقديراً لمشاعر أسرة الفنان الراحل.

وقال نص البيان: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص التقدير لجموع الصحفيين ومراسلين القنوات التلفزيونية كافه، وتعتذر النقابة للمراسلين وتناشدهم بإحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور رجال الإعلام والصحافة، والعزاء قاصر على العائلة فقط".

وأعلن الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية أن عزاء الراحل صلاح السعدني يقتصر فقط على الأهل والأصدقاء، وأن الفترات القادمة ستشهد العديد من المعايير والضوابط فى تغطية عزاءات وجنازات الوسط الفنى، وسيتم التنسيق الفورى مع نقابة الصحفيين للوصول لأفضل طريقه تساعد الزملاء الصحفيين فى تأدية مهام عملهم دون المساس بأى مشاعر إنسانية تسبب المشكلات.

جاء ذلك بعد المشاهد السيئة في جنازة الراحل صلاح السعدني، ورد فعل نجله الفنان أحمد السعدني، بعد إقحام بعض المراسلين أنفسهم والإصرار على الحصول على تصريحات من الفنانين المشاركين في مراسم تشييع الجنازة.

ورحل الفنان صلاح السعدني يوم الجمعة الماضي عن عالمنا عن عمر يناهز ٨١ عام، بعد رحله فنية كبيرة ترك فيها بصمات لكل الجمهور المصرى والعربى.