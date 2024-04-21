رئيس جامعة بني سويف يتفقد الحرم الجامعي لمتابعة انتظام سير العمل

أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، جولة تفقدية بحرم الجامعة لمتابعة سير العمل ومتابعة عملية الانضباط لكافة أطراف المنظومة الجامعية، وذلك بحضور الأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

حيث تفقد رئيس الجامعة مقر الإدارة الطبية داخل الحرم الجامعي، ووجه بضرورة تطوير الإدارة الطبية على وجه السرعة ليشمل التطوير غرف الكشف والصيدليات وغرفة الإسعافات الولية وغرف الخدمات ، كما تفقد رئيس الجامعة كافتيريا كلية التجارة للتأكد من توافر معايير الصحة الغذائية والسلامة المهنية داخل الكافتيريا، مؤكداً على ضرورة توافر قائمة أسعار بكل كافتيريا معتمدة من الكلية التابعة لها معلقة في عدة أماكن واضحة.

كما تفقد رئيس الجامعة المركز الطبي التخصصي التابع لمستشفيات الجامعة، وتابع آخر تطورات أعمال الصيانة داخل المركز والخدمات الطبية المقدمة من خلال العيادات التخصصية ووحدة الرنين المغناطيسي، وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على أداء دورها في خدمة المجتمع المحيط بها.