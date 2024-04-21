استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة مالك سوبر ماركت بالوراق



قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة مالك سوبر ماركت طعنا في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات .

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة صاحب سوبر ماركت به آثار طعن بسلاح أبيض وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعاطل بسبب قيام المتهم بإلقاء القمامة أمام المحل ملك المجني عليه وقام خلالها المتهم بطعنه بسلاح أبيض فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.