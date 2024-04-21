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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

المقررة الأممية تثمن الجهود المصرية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

سامح شكري وفرانشيسكا
سامح شكري وفرانشيسكا ألبانيز
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ثمنت  فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين ،الجهود المصرية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشادت  فرانشيسكا ألبانيز بالدور المصري في تقديم وإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي.

واعربت  فرانشيسكا ألبانيزعن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

أستقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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