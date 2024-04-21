رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين عدد من الأجهزة المساحية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تدشين عدد من الأجهزة المساحية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور محروس إبراهيم عميد الكلية، والدكتور وزير وزير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عزة الجوهري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور سيد رمضان رئيس قسم الجغرافيا والأستاذ محمد سليم امين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التدشين شمل عدد من الأجهزة المساحية ببرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية ومنها جهاز "توتال استيشن موديل توبكون الياباني الصنع GT 603 " بهدف تلبيه احتياجات سوق العمل في ظل التطوير الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مجال البناء والتعمير وخاصة المشروعات القومية الجديدة، بالإضافة إلى توفير عدد ثلاثة ميزان مساحي الذي يساعد الطلاب في أعمال التدريب الميداني بهدف تأهيلهم لسوق العمل.