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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سامح شكري: وقف تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري وفرانشيسكا ألبانيز
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أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أنّ استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وزيادة الاستيطان بالضفة يزيدان مخاطر تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وحذر سامح شكري من زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتداعياتها الأمنية على استقرار المنطقة، وأكد على ضرورة وقف تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين.

واستقبل سامح شكري اليوم الأحد، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة. 

وزير الخارجية سامح شكري غزة العقاب الجماعي فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة