سامح شكري: وقف تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أنّ استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وزيادة الاستيطان بالضفة يزيدان مخاطر تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وحذر سامح شكري من زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتداعياتها الأمنية على استقرار المنطقة، وأكد على ضرورة وقف تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين الفلسطينيين.

واستقبل سامح شكري اليوم الأحد، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة.