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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

اجتماع طارئ بجامعة سوهاج استعدادا لاستقبال 50 مصابًا فلسطينيًا بمستشفيات الجامعة

د حسان النعماني رئيس
د حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
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عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً طارئاً مع أعضاء اللجنة التي تمً تشكيلها استعداداً لإستقبال عدد ٥٠ مصابا فلسطينيا، وذلك في خضم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزه، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وسامية زايد مدير المدن الجامعية.

وثمن النعماني جهود الدولة المصرية والتي لا تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من فخامة الرئيس وحرصه على دعم الاخوة الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم .

ووجه النعماني بتقديم كافة الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، الي جانب تقديم الخدمات الوقائية، من خلال رصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين، وأكياس الدم والبلازما.

وقال الدكتور مجدي القاضي ان رئيس الجامعة قد وجه بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة كافة الإستعدادات لاستقبال المصابين وعلاجهم حتي تماثلهم للشفاء التام، مضيفاً ان اللجنة تضمنت تجهيز  الفرق الطبية، والتغذية والإقامة والتجهيزات الأمنية وغيرها.

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