ads
الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وزير التعليم: الانتهاء من وضع بنود اتفاقية إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

د.رضا حجازي وزير
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من وضع بنود اتفاقية جديدة لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية في مصر تمنح شهادة مصرية على غرار المدارس المصرية اليابانية، من خلال صيغة للتعاون المشترك، تتولى فيها مصر البناء بمشاركة القطاع الخاص.

 وأضاف “حجازي”: يتولى الجانب الألماني الإشراف الفني على المدارس، مؤكدًا على أنه يتابع بنفسه تطورات هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه حاليًا بخطى سريعة، آملاً أن يتم افتتاح أولى مدارس هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي القادم، وذلك بالتنسيق مع  السفير فرانك هارتمان.

كما أعرب الدكتور رضا حجازي عن تطلع الوزارة، خلال الفترة القادمة، إلى مزيد من التعاون مع الجانب الألماني من خلال تفعيل برامج جديدة؛ نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰، واستراتيجية الوزارة.

الألماني استراتيجية الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية بداية العام الدراسي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني