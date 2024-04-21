القومي لذوي الإعاقة: سعي الرئيس المستمر لتوطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر حدث تاريخي

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة، جهود الدولة المبذولة لتوفير الأطراف الصناعية مجانا لغير القادرين من ذوي الاعاقة، وكذلك سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر من اجل توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر، والقضاء على كافة المشاكل التي تواجه استيرادها من الخارج والتكلفة العالية لها. وهو ما يعتبر حدث تاريخي، حيث يعد المجلس استشاري في هذا الشأن ويقدم خبراته الفنية المتنوعة من خلال عضويته في اللجنة المشكلة من السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والاجهزة التعويضية في مصر وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا، كما اكدت حرص المجلس علي حضور جميع الاجتماعات التنسيقية التي تخص المشروع.

وأفادت كريم، أن المجلس يقدم ايضاً خبراته الفنية لإدارة البحوث بالقوات المسلحة المصرية لتنفيذ مشروعات الأجهزة التعويضية الميكانيكية مؤكدة على حرص المجلس علي التعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا وكذلك التعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن خاصة وأن المجلس يعد هو الجهة التنسيقية مع جميع الجهات التنفيذية التي تسعي الي توفير الأجهزة التعويضية في مصر

وطالبت المشرف العام على المجلس كافة وسائل الإعلام بتبني حملة تعمل على تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في مشروعات صناعة واتاحة الأجهزة التعويضية باعتبارها واحدة من المشروعات الاستراتيجية للمساعدة في تخفيف العبء عن كاهل الدولة.