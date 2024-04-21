الصين وبابوا غينيا الجديدة توقعان اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون المشترك

وقعت بابوا غينيا الجديدة مع الصين عددا من الاتفاقيات الثنائية؛ بهدف تعميق التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الأحد/ أن الاتفاقيات تتعلق بإرسال الصين مساعدات إلى بابوا غينيا الجديدة؛ لتخفيف آثار الكوارث، وتعزيز التعاون في مجالي الاتصالات والتكنولوجيا، وتمكين مزارعي البن والكاكاو في بابوا غينيا الجديدة من الدخول إلى السوق الصيني ما سيفيد أكثر من 80 % من مواطني البلاد.

وعقد وانج يي محادثات مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، في العاصمة بورت موريسبي، أعرب خلالها عن استعداد بلاده لتسريع مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع بابوا غينيا الجديدة، مؤكدا على أهمية شراكات الصين مع دول جزر المحيط الهادئ.

من جانبه.. أشاد مارابي بالروابط الثنائية بين البلدين، وأكد لوزير الخارجية الصيني على التزام بورت موريسبي بمبدأ الصين الواحدة، معربا عن أمله في تعميق التعاون الثنائي والاستفادة من خبرات الصين.

ووصل وزير الخارجية الصيني إلى بابوا غينيا الجديدة، أمس السبت، في ثاني محطات رحلته الخارجية التي تشمل إندونيسيا وكمبوديا وتهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي