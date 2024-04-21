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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الخارجية يجدد التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري وفرانشيسكا ألبانيز
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جدد سامح شكري وزير الخارجية، التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين بغزة، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وشدد على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بصورة كاملة ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

جاء ذلك خلال استقباله فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استقبل وزير الخارجية  سامح شكري، اليوم الأحد، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة. 

سامح شكري وزير الخارجية وقف الاعتداءات الإسرائيلية الضفة الغربية غزة المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان