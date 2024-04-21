تايوان تعرب عن شكرها للولايات المتحدة بشأن الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة

أعربت وزارة الدفاع التايوانية اليوم /الأحد/ عن شكرها لمجلس النواب الأمريكي بشأن الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة.. مشيدة بالدعم الأمريكي القوي لتايوان.

وأفادت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء "سي إن إيه" التايوانية - بأنها ستنسق استخدامات الميزانية ذات الصلة مع الولايات المتحدة من خلال آليات التبادل القائم، وستعمل جاهدة على تعزيز قدرات الاستعداد القتالي لضمان الأمن القومي والسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضافت "الدفاع التايونية" أنها ستناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام التمويل المقدم للجزيرة ضمن حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار معظمها مساعدات أمنية تشمل أيضا أوكرانيا وإسرائيل.

بدورها.. أعربت وزارة الخارجية التايوانية عن شكرها للكونجرس الأمريكي على إقرار تمويل الدفاع، والذي يؤكد مرة أخرى التزام واشنطن الراسخ بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها.

وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس - بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري - حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.