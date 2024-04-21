شحاتة يشارك في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية

شارك حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الأحد ،من مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17 ،لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية ،وذلك من خلال تِقنية "الفيدوكونفرانس"،لمُناقشة ،ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي،المُقرر إنعقاده يوم السبت المُقبل ،في العاصمة العراقية بغداد ..أدار اللقاء المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري ،وأعضاء مجلس الإدارة من وزراء ،وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب،حيث أكد المطيري ،على مُشاركة 347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب،وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة ،السيد جيلبرت ف. هونجبو،والأمين العام لجامعة الدول العربية ،السيد احمد أبو الغيط ..وعلى هامش اللقاء أكد حسن شحاتة وزير العمل ان مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك ،يؤدي إلى المزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي ..

وقالت وزارة العمل اليوم فإن أطراف العمل العرب سوف يناقشون، بنودًا، تخص قضايا تؤثر تأثيرًا مُباشرًا على أسواق العمل العربية،ومنها،بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مُستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"..وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل،مع التركيز على التدريب المهني،والتعليم وربطهما بإحتياجات "السوق" العربي والدولي،ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية..وطُرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري،والأثر الذي يُمكن أن يُساعد،في خلق فرص عمل جديدة،وتحسين بيئة العمل.

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