الرئيس العراقي: نتطلع إلى علاقات متميزة مع تركيا على مختلف الأصعدة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن بلاده تتطلع إلى علاقات متميزة مع تركيا على مختلف الأصعدة، وتحرص على إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس العراق في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد رشيد أهمية تدعيم العلاقات والتعاون بين بغداد وأنقرة، وتعزيز العمل المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

من جانبه.. أعرب السفير التركي عن سعي بلاده لتوطيد التعاون والتنسيق المتبادل للخروج بتفاهمات مشتركة بشأن العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية.