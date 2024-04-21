بيان مهم من النيابة العامة بشأن تأثر الخدمات الرقمية

أعلنت النيابة العامة إجراء تحديثات فنية على الموقع الرسمي للنيابة العامة (http://ppo.gov.eg)، وذلك خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد الموافق ٢١/ ٤/ ٢٠٢٤، وحتى الثامنة من صباح غدٍ الاثنين الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠٢٤.

وأشارت النيابة العامة في بيان لها أن هذه التحديثات ستؤثر على الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة.

يذكر أن النيابة العامة أتاحت مكاتب رقمية لتقديم الكثير والعديد من الخدمات للمواطنين التي يرغبون في إجرائها في أسرع وأسهل طريقة بدون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية والمحاكم والتسهيل عليهم سرعة إنهاء الأوراق الرسمية التي يريدون استخراجها.