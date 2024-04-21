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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بيان مهم من النيابة العامة بشأن تأثر الخدمات الرقمية

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت النيابة العامة إجراء تحديثات فنية على الموقع الرسمي للنيابة العامة (http://ppo.gov.eg)، وذلك خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد الموافق ٢١/ ٤/ ٢٠٢٤، وحتى الثامنة من صباح غدٍ الاثنين الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠٢٤.

وأشارت النيابة العامة في بيان لها أن هذه التحديثات ستؤثر على الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة.

يذكر أن النيابة العامة أتاحت مكاتب رقمية لتقديم الكثير والعديد من الخدمات للمواطنين التي يرغبون في إجرائها في أسرع وأسهل طريقة بدون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية والمحاكم والتسهيل عليهم سرعة إنهاء الأوراق الرسمية التي يريدون استخراجها.

بيان هام من النيابة العامة تأثر الخدمات الرقمية