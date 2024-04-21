إحالة أوراق المدرس قاتل الطالب إيهاب أشرف إلى فضيلة المفتى

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية"الدائرة السابعة"، اليوم الأحد إحالة "محمد عبد البديع الطحاوي"، مدرس الفيزياء، المُدان بقتل الطالب إيهاب اشرف عبدالعزيز، وشطر جسده الى ثلاثة أجزاء الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة ٢١ مايو المقبل للنطق بالحكم عند ورود الرأي الشرعي في قرار اعدامه والنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال .

ودأت ثاني جلسات المحاكمة بإخراج المتهم من قفص الإتهام ليعاود مجددً اعترافه تفصيليًا بجريمته.

وطلب المتهم العفو من أسرة المجني عليه الرأفة من المحكمة في العقوبة.

كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، قد انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدامع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره ل 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.



وأقر المتهم تفصيليًا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكات لهذه التفصيلات فى مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.